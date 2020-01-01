Куклы Сказочный Патруль! — Видео про волшебниц и собачку, которая потерялась в лесу @GullGirl
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Игрушки из Мультфильмов
1-й сезон
Куклы Сказочный Патруль! — Видео про волшебниц и собачку, которая потерялась в лесу @GullGirl

Игрушки из Мультфильмов (сериал, 2020) сезон 1 серия 57 смотреть онлайн бесплатно

7.22020, Куклы Сказочный Патруль! — Видео про волшебниц и собачку, которая потерялась в лесу @GullGirl
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультсериал о команде волшебниц, защищающих город, полный магии и сказочных героев. Мышкин — город, привлекающий множество туристов. Здесь можно увидеть избушку на курьих ножках, встретить русалку и лешего, а животные тут способны разговаривать. Но никто из гостей не воспринимает увиденное всерьез, считая искусным представлением. Именно в Мышкине должны проходить практику Варя, Маша и Снежка – студентки Волшебного колледжа, способные управлять разными стихиями. К ним присоединяется Аленка – любящая читать рэп оторва, с которой девочки знакомятся в городе. Теперь они будут охранять спокойствие местных жителей – как волшебных, так и не очень. Какие приключения их ждут на новой работе, расскажет мультсериал «Сказочный патруль», все серии которого можно смотреть онлайн на Wink.

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Качество
Full HD
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