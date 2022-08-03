Star Kids (сериал, 2020) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
7.42020, Куклы Леди Баг, Эльза и Аленка Сказочный Патруль. Хранитель Добра помогает куклам | @GullGirl
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О сериале
Мультсериал, дополняющий сюжет оригинального «Сказочного патруля» историями любимых персонажей. Откуда взялся Разноцветик? Что случилось с Зайкой, когда Снежка оставила его в автобусе? Почему Аленка не знала о своих способностях? Какими были Иванушка и Василиса Васильевна, когда учились в колледже? Об этом и многом другом, что не попало в основной сериал, вы узнаете, посмотрев все серии мультфильма «Сказочный патруль. Хроники чудес» онлайн в видеосервисе Wink.