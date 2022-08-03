Куклы Барби и Кен на пляже - игры в песке и в бассейне. Щенячий Патруль - Маршал охраняет куклы!
Wink
Детям
Тайная Жизнь Игрушек
1-й сезон
Куклы Барби и Кен на пляже - игры в песке и в бассейне. Щенячий Патруль - Маршал охраняет куклы!

Тайная Жизнь Игрушек (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

7.72021, Куклы Барби и Кен на пляже - игры в песке и в бассейне. Щенячий Патруль - Маршал охраняет куклы!
Блог0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мультики для девочек про принцесс, кукол и русалок! Вместе поем развивающие песенки, лепим из пластилина Плей До, делаем красивые поделки к празднику! А еще тебя ждут классные мультики с игрушками и интересные истории с героями из мультфильмов!

Жанр
Блог
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг