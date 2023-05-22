Кто-то где-то. Сезон 2. Серия 1
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Сериалы
Кто-то где-то
2-й сезон
1-я серия
7.92022, Somebody Somewhere
Драма, Комедия18+

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Кто-то где-то (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Одинокая Сэм из провинциального Канзаса пытается справиться с потерей сестры. Ей на помощь приходит новый друг, который убеждает Сэм снова заняться музыкой и выступать на сцене.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кто-то где-то»