Кто-то где-то. Сезон 2
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Кто-то где-то
2-й сезон

Кто-то где-то (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

7.92022, Somebody Somewhere 6 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Одинокая Сэм из провинциального Канзаса пытается справиться с потерей сестры. Ей на помощь приходит новый друг, который убеждает Сэм снова заняться музыкой и выступать на сцене.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кто-то где-то»