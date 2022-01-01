Кто-то где-то. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Кто-то где-то
2-й сезон
4-я серия
7.92022, Somebody Somewhere
Драмы, Комедии18+

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Кто-то где-то (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Одинокая Сэм из провинциального Канзаса пытается справиться с потерей сестры. Ей на помощь приходит новый друг, который убеждает Сэм снова заняться музыкой и выступать на сцене.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кто-то где-то»

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