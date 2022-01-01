WinkСериалыКто-то где-то2-й сезон4-я серия
7.92022, Somebody Somewhere
Драмы, Комедии18+
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Кто-то где-то (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Одинокая Сэм из провинциального Канзаса пытается справиться с потерей сестры. Ей на помощь приходит новый друг, который убеждает Сэм снова заняться музыкой и выступать на сцене.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РКРежиссёр
Роберт
Коэн
- Режиссёр
Джей
Дюпласс
- ЛПРежиссёр
Леннон
Парэм
- БЭАктриса
Бриджет
Эверетт
- ДХАктёр
Джефф
Хиллер
- МКАктриса
Мэри
Катрин Гаррисон
- МХАктёр
Мюррэй
Хилл
- ХЙАктриса
Хайди
Йоханнингмейер
- МДАктёр
Майкл
Дж. Хэгерти
- ДМАктёр
Дэнни
Маккарти
- ДБАктриса
Джейн
Броди
- МУАктриса
Мерседес
Уайт
- Актёр
Тим
Бэгли
- ХБСценарист
Ханна
Бос
- ПТСценарист
Пол
Турин
- РАСценарист
Рэйчел
Акслер
- ХБПродюсер
Ханна
Бос
- Продюсер
Джей
Дюпласс
- МДПродюсер
Марк
Дюпласс
- МЭПродюсер
Мел
Эслин
- МФХудожница
Меган
Фентон
- ЭФХудожница
Эшли
Фентон
- ЛМХудожница
Линдсей
Монахэн
- ШХОператор
Шена
Хэйгэн
- Оператор
Джим
Фрона
- АДКомпозитор
Аманда
Делорес Патриция Джонс