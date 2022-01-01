КРАШУСЬ САМОЙ ДЕШЕВОЙ КОСМЕТИКОЙ С ALIEXPRESS! ЦЕНЫ ОТ 1РУБ.
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Tanya StreLove
1-й сезон
136-я серия

Tanya StreLove (сериал, 2022) сезон 1 серия 136 смотреть онлайн

7.52022, КРАШУСЬ САМОЙ ДЕШЕВОЙ КОСМЕТИКОЙ С ALIEXPRESS! ЦЕНЫ ОТ 1РУБ.
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Сюжет

Меня зовут Таня Стрелова)Я снимаю видео о различных лайфхаках, идеях маникюра, советах для жизни, а так же тестирую популярные гаджеты для девушек. Помимо этого на канале появляются ролики с распаковками!

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