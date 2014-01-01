Крафти Рафти (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Крафти Рафти использует повседневные предметы, такие как бутылочные пробки, пуговицы и куски дерева для создания великолепных и красочных сцен. Смотрите и вдохновляйтесь повторным использованием и утилизацией таких объектов, чтобы создать что-то новое и интересное. Сделайте это сами! Мы покажем, как вы можете сделать прекрасные проекты у себя дома со своими детьми.



Сериал Крафти Рафти 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.