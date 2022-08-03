WinkДетямКрафти Рафти1-й сезон
Крафти Рафти (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
5.62014, Crafty Rafty 6 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Крафти Рафти использует повседневные предметы, такие как бутылочные пробки, пуговицы и куски дерева для создания великолепных и красочных сцен. Смотрите и вдохновляйтесь повторным использованием и утилизацией таких объектов, чтобы создать что-то новое и интересное. Сделайте это сами! Мы покажем, как вы можете сделать прекрасные проекты у себя дома со своими детьми.