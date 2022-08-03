WinkСериалыКорпорация1-й сезон3-я серия
Корпорация (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.42016, Incorporated
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
2074 год. Правительство перестало контролировать Америку и власть перешла к транснациональным корпорациям. Страна поделена на «зеленые» и «красные» зоны: первые находятся под колпаком нового порядка с более выгодными условиями для жизни, а население вторых вынуждено существовать в голоде и нищете. Руководство «красных зон» подсылает на более «сытую» территорию своего шпиона, дабы перевернуть политическую игру…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Криминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Давид
Пастор
- АПРежиссёр
Алекс
Пастор
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- ДШРежиссёр
Даниэль
Штамм
- ШТАктёр
Шон
Тил
- ЭМАктриса
Эллисон
Миллер
- ЭРАктёр
Эдди
Рамос
- Актриса
Джулия
Ормонд
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- ДХАктёр
Дэймон
Херриман
- ДТАктриса
Дениза
Тонтц
- ДНАктёр
Дуглас
Найбэк
- ИТАктёр
Иэн
Трейси
- ДПСценарист
Давид
Пастор
- АПСценарист
Алекс
Пастор
- ТХПродюсер
Тед
Хамфри
- ДППродюсер
Давид
Пастор
- АППродюсер
Алекс
Пастор
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- ДШХудожник
Джойс
Шуре
- ДСМонтажёр
Джонатан
С. Энгус
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- ЛМОператор
Люк
Монпелье
- БНОператор
Бен
Нотт
- ПНКомпозитор
Питер
Нашел