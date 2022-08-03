Корпорация. Серия 10
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Корпорация (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.42016, Incorporated
Фантастика, Триллер18+

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О сериале

2074 год. Правительство перестало контролировать Америку и власть перешла к транснациональным корпорациям. Страна поделена на «зеленые» и «красные» зоны: первые находятся под колпаком нового порядка с более выгодными условиями для жизни, а население вторых вынуждено существовать в голоде и нищете. Руководство «красных зон» подсылает на более «сытую» территорию своего шпиона, дабы перевернуть политическую игру…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Корпорация»