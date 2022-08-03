2074 год. Правительство перестало контролировать Америку и власть перешла к транснациональным корпорациям. Страна поделена на «зеленые» и «красные» зоны: первые находятся под колпаком нового порядка с более выгодными условиями для жизни, а население вторых вынуждено существовать в голоде и нищете. Руководство «красных зон» подсылает на более «сытую» территорию своего шпиона, дабы перевернуть политическую игру…

