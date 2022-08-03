Руководство коммерческой компании «Инвест Трейд» требует увольнения с работы уборщицы Любарской Галины Петровны. Не согласная с таким решением Галина Петровна подает заявление в суд с требованием признать приказ об ее увольнении незаконным. Четверка героев, собрав все необходимые сведения, организуют свою операцию так, чтобы Судья, рассматривающий это дело и предпочитающий нестандартный секс, едет в гостиницу вместе со Степаном, переодетым в трансвестита, где их видят свидетели. Жена архитектора Виктора Цегельницкого, Яна, тяжело больна. Их сына вот-вот отчислят из одной из лучших в городе школ за неуспеваемость. Лечащий врач Яны рекомендует не волновать ее. Виктор нанимает «королей игры», чтобы те помогли его сыну – Пете сдать выпускные экзамены и зачеты.

