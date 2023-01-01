Королева страны Оз (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Британская принцесса, которая больше любит алкоголь и тусовки, чем свои монаршие обязанности, отправляется на перевоспитание в Австралию. Смелая британская комедия «Королева страны Оз» — сериал, главную роль в котором сыграла Кэтрин Тейт из «Доктора Кто» и «Офиса».



Джорджиана — типичная светская львица, завсегдатай дорогих вечеринок и частая героиня таблоидов. От других ее отличает происхождение: она родилась в британской королевской семье, и ее родственники уже не знают, что делать с нерадивой принцессой. Их терпение подходит к концу, и Джорджиану отправляют в Австралию, официально назначив ее там королевой. Это ее последний шанс повзрослеть и научиться брать на себя ответственность. К сожалению, Джорджиана тут же оскорбляет всех вокруг, и сама оказывается возмущена тем, как мало здесь ее уважают.



Сможет ли она вынести нужные уроки и полюбить Австралию? Смотрите сериал «Королева страны Оз» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

