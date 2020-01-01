Королева и завоеватель (сериал, 2020) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Индианка мстит испанцу, вероломно предавшему ее любовь. «Королева и завоеватель» — сериал из Колумбии, основанный на реальной истории коренной колумбийки по имени Индия Каталина.



В XVI веке Испанская империя активно расширялась, и ее влияние достигло Нового Света. Дочь вождя одного из местных племен Каталина влюбилась в харизматичного испанца-конкистадора Педро де Эредиа, но он преследовал лишь корыстные цели. Прежде всего, он хотел спасти брата, и ради этого был готов пойти на предательство наивной девушки. Но разбив сердце красавице-индианке, Педро даже не подозревал, что его ждет. Полная решимости отомстить за разрушенную жизнь, Каталина готовит ему участь, мучительнее смерти.



