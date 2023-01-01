Корни зла (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1993 год. Ужасная находка потрясла жителей небольшого городка на востоке Германии. В лесу нашли тело девочки с вырезанными на теле рунами. Расследование поручено местному комиссару Ульрике Бандо и приглашенному коллеге из Гамбурга Кораю Ларсену. Но внезапно выясняется, что подобные убийства происходили здесь и раньше.



