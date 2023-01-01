7.82023, Die Quellen des Bösen
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Корни зла (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
1993 год. Ужасная находка потрясла жителей небольшого городка на востоке Германии. В лесу нашли тело девочки с вырезанными на теле рунами. Расследование поручено местному комиссару Ульрике Бандо и приглашенному коллеге из Гамбурга Кораю Ларсену. Но внезапно выясняется, что подобные убийства происходили здесь и раньше.
Сериал Корни зла 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.7 IMDb