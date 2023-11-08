WinkСериалыКорабли-гиганты1-й сезон7-я серия
2019, Monster Ships
Документальный
Корабли-гиганты (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Британский документальный проект о крупнейших в мире кораблях, которые бороздят воды Мирового океана и помогают доставлять бесценные грузы, обеспечивать сообщение среди льдов, бурить нефтяные скважины, защищать границы государства и, конечно же, ловить рыбу. Некоторые суда настолько огромны, что на них постоянно живут более 1000 человек, у которых есть собственные магазины, кинотеатры и теннисные корты. А другие сами способны генерировать энергию и быть фактически «вечными двигателями» для самих себя.