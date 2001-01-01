Конференция маньяков (сериал, 2001) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Генерал ФСБ Пестряков выходит на след пропавшего более 20 лет назад в Африке полковника КГБ Бондаря и спасает его из тюрьмы темнокожего диктатора за взятку. Но в самой «Конторе» происходят странные вещи.



Оказывается, штатный психиатр ФСБ, доктор Кроткий, пытался по-своему бороться с коррупцией, натравливая опасных маньяков на неугодных. Доктора разоблачают, но накануне ареста он успевает разослать своим «подопечным» приглашения на Всероссийскую Конференцию маньяков в Москве с большим «фейерверком», то есть взрывом...



Доктора Кроткого судят, а полковник Бондарь возвращается на Родину. Изменившаяся Россия поражает его до глубины души, но ему тут же поручают заняться Конференцией Маньяков...



