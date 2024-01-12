Конец лета (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Специалистка по групповой психотерапии узнает в одном из пациентов давно пропавшего брата. Непредсказуемый шведский триллер от режиссера культового «Моста».
Вере 32 года, и она проводит сеансы групповой психотерапии в одной из клиник Стокгольма. 20 лет назад она сама пережила психологическую травму. В ее родной шведской деревушке бесследно исчез младший брат Веры Билли, после чего их мать Магдалена покончила с собой. Местные подозревали в похищении мальчика одержимого Магдаленой Томми, который, по слухам, хотел таким образом отомстить женщине, не ответившей взаимностью. Так или иначе, Билли найти так и не удалось. И вот на очередном сеансе появляется молодой человек, внешне напоминающий Вере брата, и рассказывает историю, в которой ей слышатся переклички с событиями 20-летней давности. Неужели незнакомец и вправду Билли?
Ответ на этот и другие вопросы, подскажет «Конец лета»
- ХГРежиссёр
Хенрик
Георгссон
- ЙЙРежиссёр
Йенс
Йонссон
- ЮРАктриса
Юлия
Рагнарссон
- Актёр
Вильхельм
Бломгрен
- ТПАктёр
Торкель
Петерссон
- ПКАктёр
Патрик
Карлсон
- СДАктёр
Саймон
Дж. Бергер
- ЭГАктриса
Эмели
Гарберс
- ХНАктёр
Хенрик
Норлен
- БФАктёр
Бахадор
Фолади
- ЭЛАктёр
Эрик
Лонгрен
- БКСценарист
Бьёрн
Карлстрём
- БКПродюсер
Бьёрн
Карлстрём
- СППродюсер
Сара
Перссон
- ЙПМонтажёр
Йоаким
Петрас
- ЙХОператор
Йохан
Ханно
- МБКомпозитор
Матти
Бюе