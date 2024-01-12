Конец лета (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Специалистка по групповой психотерапии узнает в одном из пациентов давно пропавшего брата. Непредсказуемый шведский триллер от режиссера культового «Моста».



Вере 32 года, и она проводит сеансы групповой психотерапии в одной из клиник Стокгольма. 20 лет назад она сама пережила психологическую травму. В ее родной шведской деревушке бесследно исчез младший брат Веры Билли, после чего их мать Магдалена покончила с собой. Местные подозревали в похищении мальчика одержимого Магдаленой Томми, который, по слухам, хотел таким образом отомстить женщине, не ответившей взаимностью. Так или иначе, Билли найти так и не удалось. И вот на очередном сеансе появляется молодой человек, внешне напоминающий Вере брата, и рассказывает историю, в которой ей слышатся переклички с событиями 20-летней давности. Неужели незнакомец и вправду Билли?



