Компьютерщики (сериал, 2006) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Уморительные будни крохотного отдела техподдержки огромной корпорации, которая занимается всем на свете. Культовый ситком «Компьютерщики» — сериал с Крисом О’Даудом от создателя «Книжного магазина Блэка».
В центре Лондона расположены офисы мегакорпорации «Рейнхолм Индастрис». Даже ее сотрудники до конца не понимают, чем она занимается, однако, как у любой уважающей себя компании, у нее есть отдел техподдержки. В нем работают Рой и Мосс, два гика, патологически не способные к нормальному общению. Они сидят в захламленном подвале и отвечают на звонки, либо советуя недовольным клиентам включить и выключить их устройства, либо засыпая их техническим жаргоном. Их новый менеджер Джен — целеустремленная, но ничего не понимающая в компьютерах девушка, успешно запудрившая мозги начальству на собеседовании. С ее подачи техподдержка должна наладить отношения с другими отделами. Хорошее начинание встречает сопротивление с обеих сторон.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
- ГЛРежиссёр
Грэм
Линехэн
- Актёр
Крис
О’Дауд
- РААктёр
Ричард
Айоади
- КПАктриса
Кэтрин
Паркинсон
- Актёр
Мэтт
Берри
- КМАктёр
Кристофер
Моррис
- НФАктёр
Ноэль
Филдинг
- ГЛАктёр
Грэм
Линехэн
- ТБАктёр
Том
Биннс
- ЛМАктёр
Льюис
Маклауд
- БСАктриса
Белинда
Стюарт-Уилсон
- ГЛСценарист
Грэм
Линехэн
- ЭАПродюсер
Эш
Аталла
- РБПродюсер
Ричард
Боден
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- НХКомпозитор
Нил
Хэннон