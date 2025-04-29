Компьютерщики (сериал, 2006) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Компьютерщики. Сезон 3. Серия 6
Компьютерщики
3-й сезон
6-я серия
8.22006, The IT Crowd
Комедия18+
Уморительные будни крохотного отдела техподдержки огромной корпорации, которая занимается всем на свете. Культовый ситком «Компьютерщики» — сериал с Крисом О’Даудом от создателя «Книжного магазина Блэка».

В центре Лондона расположены офисы мегакорпорации «Рейнхолм Индастрис». Даже ее сотрудники до конца не понимают, чем она занимается, однако, как у любой уважающей себя компании, у нее есть отдел техподдержки. В нем работают Рой и Мосс, два гика, патологически не способные к нормальному общению. Они сидят в захламленном подвале и отвечают на звонки, либо советуя недовольным клиентам включить и выключить их устройства, либо засыпая их техническим жаргоном. Их новый менеджер Джен — целеустремленная, но ничего не понимающая в компьютерах девушка, успешно запудрившая мозги начальству на собеседовании. С ее подачи техподдержка должна наладить отношения с другими отделами. Хорошее начинание встречает сопротивление с обеих сторон.

