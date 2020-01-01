Коммандос (2020). Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Коммандос (2020)
1-й сезон
3-я серия
8.12020, Commandos
Боевики, Драмы18+

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Коммандос (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Три года назад группа голландского спецназа во главе с Джоном де Кeнингом провалила операцию в Северной Нигерии. Они должны были освободить важного заложника, похищенного террористической организацией «Боко Харам», но во время миссии погибло много людей, как террористов, так и гражданских, а сам узник оказался совсем не тем, кем кажется.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb