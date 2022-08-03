WinkСериалыКоммандос (2020)1-й сезон
Коммандос (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.12020, Commandos 10 серий
Боевик, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Три года назад группа голландского спецназа во главе с Джоном де Кeнингом провалила операцию в Северной Нигерии. Они должны были освободить важного заложника, похищенного террористической организацией «Боко Харам», но во время миссии погибло много людей, как террористов, так и гражданских, а сам узник оказался совсем не тем, кем кажется.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АСРежиссёр
Анро
Смитсман
- ВКАктёр
Вернер
Кольф
- ТКАктёр
Тейн
Куилбур
- ШТАктриса
Шарлотта
Тиммерс
- ЧДАктриса
Чарли
Дагелет
- ЭЯАктёр
Эгберт
Ян Вебер
- ХВАктёр
Хим
Врикен
- БВАктёр
Билал
Вахиб
- КГАктёр
Кай
Грейданус
- ПБАктёр
Патрик
Бокаба
- БМАктриса
Бусисиве
Мтшали
- ОвСценарист
Оскар
ван Вонсель
- ЙтСценарист
Йохум
тен Хааф
- ВШПродюсер
Винанд
Шоколад
- БВМонтажёр
Боэли
Вис