Коммандос (2020)
1-й сезон

Коммандос (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.12020, Commandos 10 серий
Боевик, Триллер18+

О сериале

Три года назад группа голландского спецназа во главе с Джоном де Кeнингом провалила операцию в Северной Нигерии. Они должны были освободить важного заложника, похищенного террористической организацией «Боко Харам», но во время миссии погибло много людей, как террористов, так и гражданских, а сам узник оказался совсем не тем, кем кажется.

Страна
ЮАР, Нидерланды, Бельгия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb