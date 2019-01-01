Комбинаторика
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5 класс. Математика
Основы комбинаторики
Комбинаторика

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Комбинаторика
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На этом уроке мы познакомимся с комбинаторикой, узнаем ее основные свойства и научимся применять их в повседневной жизни. Узнаем, как пользоваться «деревом возможностей» и о парадоксе «Монти-Холла».


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