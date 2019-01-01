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5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн
7.62019, Комбинаторика
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке мы познакомимся с комбинаторикой, узнаем ее основные свойства и научимся применять их в повседневной жизни. Узнаем, как пользоваться «деревом возможностей» и о парадоксе «Монти-Холла».
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