Команда генерала (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Захватывающий итальянский детектив от сценариста «Молодого папы» Пеппе Фиоре, с Серджо Кастеллито в главной роли. В центре сюжета уважаемый генерал полиции Карло Альберто Далла Кьеза и сотрудники созданного им спецподразделения по борьбе с терроризмом. Под руководством сурового начальника молодые бойцы ежедневно защищают государство от нападений преступников, количество которых неуклонно растет. Героев ждут все новые профессиональные вызовы, а от слаженности их действий зависит благополучие страны и ее граждан.


