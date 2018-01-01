Wink
Команда генерала
1-й сезон

Команда генерала (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

7.92022, The General's Men 8 серий
Детектив18+

Захватывающий итальянский детектив от сценариста «Молодого папы» Пеппе Фиоре, с Серджо Кастеллито в главной роли. В центре сюжета уважаемый генерал полиции Карло Альберто Далла Кьеза и сотрудники созданного им спецподразделения по борьбе с терроризмом. Под руководством сурового начальника молодые бойцы ежедневно защищают государство от нападений преступников, количество которых неуклонно растет. Героев ждут все новые профессиональные вызовы, а от слаженности их действий зависит благополучие страны и ее граждан. Следите за трудовыми подвигами «Команды генерала», когда будете смотреть сериал 2022 года онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb