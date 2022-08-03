Колдовское озеро. Серия 2
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Колдовское озеро (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Колдовское озеро. Серия 2
Мелодрама, Детектив18+

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О сериале

Помощница мэра Виктория оказывается в центре загадочных событий. Ее начальника находят мертвым, в город приезжает французский потомок помещика, с которым связана местная городская легенда, а у самой Вики всe чаще случаются приступы лунатизма, во время которых она посещает проклятое озеро.

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колдовское озеро»