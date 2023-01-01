Колдовское озеро
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Колдовское озеро (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Колдовское озеро 1 сезон
Мелодрамы, Мистические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Помощница мэра Виктория оказывается в центре загадочных событий. Ее начальника находят мертвым, в город приезжает французский потомок помещика, с которым связана местная городская легенда, а у самой Вики всe чаще случаются приступы лунатизма, во время которых она посещает проклятое озеро.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Колдовское озеро»

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