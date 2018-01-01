Колдовское озеро (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКолдовское озеро1-й сезон1-я серия
2018, Колдовское озеро. Серия 1
Мелодрама, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Помощница мэра Виктория оказывается в центре загадочных событий. Ее начальника находят мертвым, в город приезжает французский потомок помещика, с которым связана местная городская легенда, а у самой Вики всe чаще случаются приступы лунатизма, во время которых она посещает проклятое озеро.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янковский
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актёр
Юрий
Батурин
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- ВВАктёр
Виктор
Васильев
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- СЧАктёр
Сергей
Чекерес
- АРСценарист
Анна
Рулевская
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИАПродюсер
Иоганна
Алексанян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ВШМонтажёр
Виктор
Шевцов
- ИПОператор
Илья
Пугачёв