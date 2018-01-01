Колдовское озеро (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Колдовское озеро. Серия 1
2018, Колдовское озеро. Серия 1
Мелодрама, Детектив18+

О сериале

Помощница мэра Виктория оказывается в центре загадочных событий. Ее начальника находят мертвым, в город приезжает французский потомок помещика, с которым связана местная городская легенда, а у самой Вики всe чаще случаются приступы лунатизма, во время которых она посещает проклятое озеро.

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

