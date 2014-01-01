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Код убийства (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2014, The Bletchley Circle 2
Триллеры18+

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Сюжет

Четыре женщины во время войны служившие дешифровщицами в Блетчли-парке — главном шифровальном подразделении Великобритании, объединяются, чтобы используя свои уникальные навыки поймать серийного убийцу.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb