Код убийства
2-й сезон

Код убийства (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

2014, The Bletchley Circle 2 4 серии
Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Четыре женщины во время войны служившие дешифровщицами в Блетчли-парке — главном шифровальном подразделении Великобритании, объединяются, чтобы используя свои уникальные навыки поймать серийного убийцу.

Страна
Великобритания
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb