Код убийства (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

2014, The Bletchley Circle 2 4 серии
Триллер18+
О сериале
Четыре женщины во время войны служившие дешифровщицами в Блетчли-парке — главном шифровальном подразделении Великобритании, объединяются, чтобы используя свои уникальные навыки поймать серийного убийцу.
СтранаВеликобритания
ЖанрТриллер
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЭдРежиссёр
Энди
де Эммони
- Режиссёр
Сара
Хардинг
- РСАктриса
Рэйчел
Стирлинг
- ДГАктриса
Джули
Грэм
- СРАктриса
Софи
Рандл
- АМАктриса
Анна
Максвелл Мартин
- МДАктёр
Марк
Декстер
- ХМАктриса
Хэтти
Морахэн
- ФМАктриса
Фэй
Марсей
- НБАктёр
Ник
Блад
- ЭБАктёр
Эд
Бирч
- МГАктёр
Майкл
Гулд
- ДЛПродюсер
Джейк
Лашингтон
- ТХПродюсер
Тревор
Хопкинс
- ККХудожница
Клер
Кенни
- МГХудожник
Майк
Ганн
- ДПОператор
Джон
Парду
- АСОператор
Адам
Сушицки