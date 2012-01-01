Код убийства (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Четыре женщины во время войны служившие дешифровщицами в Блетчли-парке — главном шифровальном подразделении Великобритании, объединяются, чтобы используя свои уникальные навыки поймать серийного убийцу.





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