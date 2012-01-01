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Код убийства (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2012, The Bletchley Circle 1
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Четыре женщины во время войны служившие дешифровщицами в Блетчли-парке — главном шифровальном подразделении Великобритании, объединяются, чтобы используя свои уникальные навыки поймать серийного убийцу.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Код убийства»

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