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Код убийства
1-й сезон

Код убийства (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, The Bletchley Circle 3 серии
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Четыре женщины во время войны служившие дешифровщицами в Блетчли-парке — главном шифровальном подразделении Великобритании, объединяются, чтобы используя свои уникальные навыки поймать серийного убийцу.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb