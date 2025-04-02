Япония 2017 год, страна Восходящего Солнца оккупирована НеоБританией, и отныне называется сектор-11. Всех японцев загнали в тиски нищеты и страха, британцы же это привилегированный слой общества, которым всё дозволено, вплоть до истребления 11-ых. Лелуш Ламперг, на первый взгляд обычный студент старшей школы, но у них с сестрой есть тайна, они представители королевской семьи, от которых пытались избавиться. Его желание – месть. Но неожиданная встреча с давним другом и таинственной девушкой меняет всё… теперь у него есть сила!

