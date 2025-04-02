Код Гиас: Восставший Лелуш R2. Сезон 1. Серия 1
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Код Гиас: Восставший Лелуш R2
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Код Гиас: Восставший Лелуш R2 (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2008, Код Гиас: Восставший Лелуш R2. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Япония 2017 год, страна Восходящего Солнца оккупирована НеоБританией, и отныне называется сектор-11. Всех японцев загнали в тиски нищеты и страха, британцы же это привилегированный слой общества, которым всё дозволено, вплоть до истребления 11-ых. Лелуш Ламперг, на первый взгляд обычный студент старшей школы, но у них с сестрой есть тайна, они представители королевской семьи, от которых пытались избавиться. Его желание – месть. Но неожиданная встреча с давним другом и таинственной девушкой меняет всё… теперь у него есть сила!

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.7 IMDb