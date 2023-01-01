Код Гиас: Восставший Лелуш R2 (мультсериал, 2008) смотреть онлайн
2008, Код Гиас: Восставший Лелуш R2 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Япония 2017 год, страна Восходящего Солнца оккупирована НеоБританией, и отныне называется сектор-11. Всех японцев загнали в тиски нищеты и страха, британцы же это привилегированный слой общества, которым всё дозволено, вплоть до истребления 11-ых. Лелуш Ламперг, на первый взгляд обычный студент старшей школы, но у них с сестрой есть тайна, они представители королевской семьи, от которых пытались избавиться. Его желание – месть. Но неожиданная встреча с давним другом и таинственной девушкой меняет всё… теперь у него есть сила!
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыФантастика, Мультфильмы, Приключения, Драмы, Аниме
Рейтинг
- ГТРежиссёр
Горо
Танигути
- СОАктриса
Саяка
Охара
- АКАктриса
Ами
Косимидзу
- ЮАктриса
Юкана
- ММАктёр
Мицуаки
Мадоно
- ТМАктёр
Такахиро
Мидзусима
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- КТАктёр
Кадзунари
Танака
- НСАктёр
Нориаки
Сугияма
- ФОАктриса
Фумико
Орикаса
- ИОСценарист
Итиро
Окоти
- МХСценарист
Марк
Хэндлер
- ГТСценарист
Горо
Танигути
- CСценарист
Clamp
- СММонтажёр
Сэидзи
Морита
- КНКомпозитор
Котаро
Накагава