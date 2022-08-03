Кобра Кай. Сезон 1. Серия 8
Wink
Детям
Кобра Кай
1-й сезон
8-я серия

Кобра Кай (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.52018, Cobra Kai
Комедия, Боевик12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В прошлом хулиган, а ныне разорившийся неудачник, Джонни Лоуренс считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть печально известную школу карате «Кобра Кай». Попытка наладить свои дела сводит Джонни с Дэниелом ЛаРуссо — успешным мужчиной, и он изо всех сил старается сохранять жизненную гармонию, которой когда-то учил его мистер Мияги. Встретившись вновь, Дэнни и Джонни пытаются избавиться от груза прошлого и проблем настоящего единственным известным им способом — с помощью карате.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кобра Кай»