КНЯГИНЯ ОЛЬГА. МАТЬ РУССКОГО МИРА (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Документальный фильм-перекличка между женщиной, с которой берет начало Русское

государство, и нашими современниками. Долгий и драматичный путь от мстительной

язычницы до христианской святой, от речной перевозчицы до строительницы русского

государства, от жены до вдовы, от девочки до бабушки, от норманнки до русской, становится

понятнее, когда погружаешься в реалии и приметы сегодняшнего дня.





