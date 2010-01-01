Ключ от дома (сериал, 2010) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Если грамотно продумать интерьер, то можно решить многие проблемы – в личной жизни, в карьере, избавиться от комплексов и даже сбросить лишний вес. Никакой мистики. Только наука!



В программе «Ключ от дома» мы проводим уникальный эксперимент. Известный человек – это может быть оперная дива или актер, бизнесмен или спортсмен, политик или писатель – отправляется в гости к своему поклоннику. Его задача – по интерьеру «вычислить» хозяина квартиры – угадать его возраст, профессию, привычки, характер и даже описать внешность. Это своеобразная увлекательная игра - тест на знание психологи, который зрители могут пройти вместе с нами.



Хозяин квартиры может взглянуть со стороны на себя и свой дом. А кроме этого, получить советы профессионального дизайнера – как изменить интерьер и свою жизнь.



