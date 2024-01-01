Клуб «Вопросики» (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал для самых маленьких о веселой четверке друзей, которые ищут ответы на вопросы зрителей.



У клуба «Вопросики» есть важная миссия — разобраться во всем на свете. В нем участвуют девочка Астра, большой и добрый тролль Боня, маленький еж Женя, а т�акже веселый снегирь Ян. Каждый раз, получая вопросы от маленьких зрителей, они честно пытаются на них ответить, проверяя самые невероятные теории лично. Это то и дело приводит к захватывающим приключениям, но в финале друзья все равно находят правильное объяснение.



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