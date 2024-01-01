Клуб «Вопросики». Сезон 1. Серия 19
Wink
Детям
Клуб «Вопросики»
1-й сезон
19-я серия
8.62024, Клуб «Вопросики». Сезон 1. Серия 19
Мультсериалы, Комедия0+
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Клуб «Вопросики» (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Развивающий мультсериал для самых маленьких о веселой четверке друзей, которые ищут ответы на вопросы зрителей.

У клуба «Вопросики» есть важная миссия — разобраться во всем на свете. В нем участвуют девочка Астра, большой и добрый тролль Боня, маленький еж Женя, а также веселый снегирь Ян. Каждый раз, получая вопросы от маленьких зрителей, они честно пытаются на них ответить, проверяя самые невероятные теории лично. Это то и дело приводит к захватывающим приключениям, но в финале друзья все равно находят правильное объяснение.

Ставить гипотезы и познавать мир научит «Клуб "Вопросики"» — мультсериал 2018 года смотреть онлайн можно на Wink.

Сериал Клуб «Вопросики» 1 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб «Вопросики»»