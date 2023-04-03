Клуб плохих матерей (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Клуб плохих матерей. Сезон 1. Серия 2
Драмеди с элементами детектива о четырех женщинах, чья жизнь меняется после убийства их знакомой. В «Клубе матерей Брэдфорда» состоят женщины, чьи дети ходят в одну школу. Среди них Сара, которая узнает, что подруга Шарлотта спит с ее мужем Антоном. Сара с трудом переносит известие, а вскоре Шарлотту находят мертвой в собственном доме. Подозрение тут же падает на Антона, но мотив для убийства был у многих жителей города. Остается только найти настоящего преступника, и в этом Саре помогут Бинди, Мэдди и Даниэль — изгои клуба, к которым его члены относятся с подозрением. Как будет проходить их расследование, расскажет сериал «Клуб плохих матерей», который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

