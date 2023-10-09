Захватывающий аниме-сериал о наемнике, который охотится на бандитов и воспитывает маленького сына в Китае VII века. В последние годы империи Суй к власти приходит правительство страха и террора, и начинаются гражданские волнения. Мастер фехтования Дао Ма путешествует по стране вместе с трехлетним сыном и зарабатывает с помощью своего меча. Очередное задание приводит его в Чанъань и оказывается куда более сложным, чем предполагал Дао Ма. Одинокий отец попадает в водоворот дворцовых интриг и встречает на своем пути кровожадных демонов. Следите за приключениями фехтовальщика в сериале «Клинки хранителей» — аниме 2023 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

