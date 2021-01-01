Клан (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Клан. Сезон 2. Серия 4
Клан
2-й сезон
4-я серия
8.52021, Kin
Драма, Криминал18+
О сериале

Семья наркоторговцев пытается завоевать уважение в бандитском мире Ирландии и ввязывается в настоящую войну с крупным авторитетом. Криминальная сага «Клан» — сериал с Чарли Коксом и Эйданом Гилленом о цене авторитета.

Семья Фрэнка Кинселла не может похвастаться большим влиянием в ирландском подполье. Они занимаются наркоторговлей, но их интересы пересекаются с амбициями Эймона Каннингема, крестного отца Дублина. Хотя молодые члены семьи Кинселла жаждут крови, Фрэнк понимает, что в открытом противостоянии у них нет шансов. Когда из тюрьмы выходит сын Фрэнка по имени Майкл, отец надеется, что он поможет семье остоять свое место, но Майкл хочет остаться в стороне от криминальных разборок и наладить отношения с дочерью. Однако все планы Майкла идут под откос, когда в конфликте с людьми Каннингема погибает его племянник.

Чтобы узнать, найдут ли Кинселла в себе силы противостоять самой могущественной семье Дублина, смотрите сериал «Клан» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, Канада, Ирландия
Жанр
Криминал, Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.8 IMDb