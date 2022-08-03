КИТАЙ УДИВЛЯЙ (сериал, 2022) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

ЗАЩИЩЕННЫЙ СМАРТФОН CUBOT KINGKONG 5 PRO
8.3.2022, ЗАЩИЩЕННЫЙ СМАРТФОН CUBOT KINGKONG 5 PRO
Всем привет! КАНАЛ КИТАЙ УДИВЛЯЙ: Это распаковка, обзор и розыгрыш товаров из КИТАЯ с сайта АЛИЭКСПРЕСС (AliExpress) Обзоры делаю на Планшеты,Телефоны, Электронику,Одежду, а также, на брендовые товары Китая, купленные на сайте Aliexpress. Также, на моeм канале вы увидите: интересные и весeлые распаковки, эксперименты над товарами, КАЧЕСТВЕННЫЕ товары, а также, товары которые упростят вашу жизнь.

5 мин / 00:05

