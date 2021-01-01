Хулио Арсе vs Андре Эвелл
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UFC Fight Night Las Vegas 32
1-й сезон
Хулио Арсе vs Андре Эвелл

UFC Fight Night Las Vegas 32 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Бывший двукратный чемпион легчайшего дивизиона ТиДжей Диллашоу вернулся в октагон после двухлетнего перерыва. Его соперником стал Кори Сэндхаген (#2 рейтинга), идущим на серии из двух побед. В UFC Сэндхаген потерпел поражение лишь от чемпиона дивизиона Алджэмейна Стерлинга.

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Жанр
Спорт
Время
39 мин / 00:39

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