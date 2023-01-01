UFC Fight Night Las Vegas 32 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший двукратный чемпион легчайшего дивизиона ТиДжей Диллашоу вернулся в октагон после двухлетнего перерыва. Его соперником стал Кори Сэндхаген (#2 рейтинга), идущим на серии из двух побед. В UFC Сэндхаген потерпел поражение лишь от чемпиона дивизиона Алджэмейна Стерлинга.



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