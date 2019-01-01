Холодный звонок. Серия 3
Wink
Сериалы
Холодный звонок
1-й сезон
3-я серия
2019, Cold Call
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Холодный звонок (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Погрязшая в заботах сиделка по имени Джун, которая делает всe возможное, чтобы помочь своей беременной дочери, доверяется телефонным мошенникам и лишается всех сбережений. В поисках поддержки она обращается в группу, где собираются такие же жертвы обмана. Там Джун встречает старого знакомого, который обещает ей вычислить преступников. К чему это приведет?

Сериал Холодный звонок 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 IMDb