Холодный звонок
Wink
Сериалы
Холодный звонок
2019, Cold Call 1 сезон
Драмы18+

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Холодный звонок (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Погрязшая в заботах сиделка по имени Джун, которая делает всe возможное, чтобы помочь своей беременной дочери, доверяется телефонным мошенникам и лишается всех сбережений. В поисках поддержки она обращается в группу, где собираются такие же жертвы обмана. Там Джун встречает старого знакомого, который обещает ей вычислить преступников. К чему это приведет?

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Рейтинг

6.5 IMDb