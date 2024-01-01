Какао (сериал, 2024) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

Какао. Сезон 1. Серия 62
Какао
1-й сезон
62-я серия
8.52024, Cacau
Драма18+
О сериале

Одаренная девушка, работающая на плантации какао, узнает, что ее настоящий отец — владелец компании, на которую работает вся ее семья. Сериал «Какао» — масштабная сага из Португалии о скелетах, которые найдутся в шкафу у каждого.

На бразильской какао-плантации где-то в Итакаре работает девушка, которую так и зовут — Какао. Она талантлива и любит свою работу, а ее главное достижение — рецепт одноименного напитка, которым она гордится. Однако жизнь Какао необратимо меняется, когда человек, которого она считала биологическим отцом, раскрывает подлинное происхождение девушки. На самом деле она — дочь Жустину, владельца плантации, и, как следствие, наследница его состояния. Но сводная сестра Какао, ее муж, а также жена Жустину сделают все, чтобы Какао не претендовала на то, что по праву принадлежит ей.

Семейная драма, интриги и искренняя любовь ждут вас в теленовелле «Какао» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Португалия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb