Жители прибрежного района случайно узнают о планах застройки и начинают протестовать. Возглавляет их борьбу начальница местной управляющей жилищно-коммунальной конторы Евгения Железнова – принципиальная неравнодушная женщина, которая выросла в этом месте и готова защищать интересы жителей. У владельца компании-застройщика Игоря Баринова рождается план: втереться в доверие к Железновой. Узнать ее слабые стороны и, возможно, шантажировать или подкупить.



Но Железнова ведет замкнутый образ жизни. Тогда, чтобы подобраться к ней поближе, Баринов устраивается в ее контору обычным сантехником... Сможет ли Игорь найти ключик к сердцу «синего чулка» Железновой? Выведет ли общественница своего противника на чистую воду? И возникнет ли между ними любовь, если оба терпеть друг друга не могут?...

