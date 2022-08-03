stupidmadworld (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Как выбрать камеру, объектив, свет, звук? Самый дешевый и дорогой набор для видеоблогера.
Как выбрать камеру, объектив, свет, звук? Самый дешевый и дорогой набор для видеоблогера.

7.2
2020, Как выбрать камеру, объектив, свет, звук? Самый дешевый и дорогой набор для видеоблогера.
Блог
18+

Stupidmadworld - техноблог. Я рассказываю не только о гаджетах, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, но и о технологиях в целом. Я верю в идею, что современные технологии должны быть доступны каждому и считаю, что необязательно тратить кучу денег на покупку хорошей электроники.

44 мин / 00:44

