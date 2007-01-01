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Как сказал Джим
6-й сезон
11-я серия

Как сказал Джим (сериал, 2007) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн

2007, According to Jim
Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джим и Шерил — образцовая американская семья. Они живут в милом доме с двумя дочками и маленьким сыном. Джим, Шерил и дети счастливы вместе, за исключением тех маленьких стычек, мелочных ссор и разбирательств, которые случаются в каждой семье.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как сказал Джим»